Geraldo Azevedo faz show de voz, violão e coro em Salvador

Se sete é a idade da razão, agora ele tem dez vezes mais razões para celebrar a vida. Assim Geraldo Azevedo segue em turnê pelo Brasil comemorando o seu aniversário, 11 de janeiro, quando completou 70 anos. Em Salvador, faz shows sábado, 18, às 21h, e sessão extra no domingo, 20h, no Teatro Casto Alves.

Em formato voz e violão, Geraldo conta que na verdade o show é "voz, violão e coro", pois a apresentação é marcada pela interação com o público, que em determinado momento pode arriscar a fazer pedidos de músicas, que compõem mais de 40 anos de carreira do artista.

Com sotaque carregado de história e musicalidade, este cabra do sertão de Pernambuco promete fazer um grande passeio por sua carreira. Das músicas de protesto dos chamados "anos de chumbo" às baladas amorosas e dançantes, compostas em tempos democráticos.



Música e resistência



Saudando a liberdade e reverenciando a cultura popular nordestina, as músicas de Geraldo marcaram importantes momentos da história do Brasil. O cantor e compositor, que foi preso durante a ditadura militar e torturado, nunca perdeu o dom de usar a música como forma maior de luta. "Minha maneira de lutar é me impondo com a arte, com meu trabalho e vou ganhando respeito", diz.

Ao longo de sua trajetória, muitas foram as parcerias, como Alceu Valença, Elba e Zé Ramalho, Fagner, Geraldo Vandré, Moraes Moreira, Capinan, entre outros. E no show, estarão presentes Táxi lunar, dele com Zé Ramalho e Alceu Valença, Bicho de Sete Cabeças, com Zé Ramalho e Renato Rocha e Caravana, composta com Alceu Valença.

Para montar o repertório, Geraldo não nega a dificuldade: "Sofro muito com essa questão. Depois do show, muito gente vai no camarim falar comigo e aí sempre tem um que diz 'Ah, você não cantou tal música' e eu sei que sempre vou ouvir isso", diz. "Às vezes tem cabra mais sem vergonha que grita uma música, mas se for uma que não toco há anos, eu digo 'É, bicho, essa música aí eu não garanto, não' ", brinca.

Mas Geraldo revela que é difícil retirar certas canções do repertório. "Como é que deixa de cantar Dia Branco? E Caravana? Como vou tirar músicas que me deram essa notoriedade?", admite.



Amor, saudade e alegria também são temáticas que permeiam a obra de Geraldo, que não deixará de fora canções como Dona da Minha Cabeça e Moça bonita. E ainda as músicas recentes, como as do seu último CD Salve São Francisco, e algumas inéditas do seu próximo trabalho.

Consciente da importância da sua obra, Geraldo analisa o momento atual da música brasileira e a sua diversidade. "Ela já teve seus períodos de riqueza, com qualidade artística, poética e musical. Hoje em dia a poética está sendo muito desvalorizada, mas ao mesmo tempo tem muitos artistas que a mantêm esse trabalho atravessando décadas, séculos e milênios", diz.



E nessa travessia, também está o cantor, com seus 70 anos e infinitas razões para celebrar. E ao público só resta ir ao show, "pro que der e vier", com Geraldo Azevedo.

