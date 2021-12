Geraldo Azevedo e Xangai se apresentam em Salvador

O público baiano poderá conferir o encontro dos cantores Geraldo Azevedo e Xangai que se apresentam na Pupileira, no Cerimonial Rainha Leonor, na sexta-feira, 1º, às 21h30.

O repertório musical conta com sucesso como “Moça Bonita”, “Sabor Colorido”, “Estampas Eucalol”, “O menino e os carneiros” e “Matança”. O ingressos estão à venda no Balcão Pida do Salvador Shopping e custam R$ 140 (Setor A), R$ 120 (Setor B) e R$ 100 (Setor C).

O show é mais uma edição do projeto Noites Culturais, com realização da Santa Casa da Bahia e promoção de Lícia Fábio. A renda arrecadada com o evento será revertida para as obras sociais da Santa Casa, que atendem diretamente cerca de 3 mil pessoas em iniciativas de educação infantil, qualificação profissional e incentivo à cidadania.

