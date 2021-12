Geraldo Azevedo é o convidado de Armandinho em ensaio

O cantor Geraldo Azevedo é um dos convidados de Armandinho Macêdo na edição do Ensaios Elétricos de sábado, 31, às 20h, no Espaço Cultural do Projeto Tamar. As cantoras Ana Mametto e Carla Visi também participam da festa.

O Ensaios Elétricos celebra os 51 anos de carreira do artista. Nestes encontros, Armandinho apresenta um pouco do CD 'Guibai', composto por novas canções e sucessos que marcaram época. Gravado em três etapas em​ São Paulo, Salvador e ​Rio de Janeiro, o disco recebe o selo da gravadora Biscoito Fino, com direção musical de Yacoce Simões.

O título vem da abreviação de Guitarra Baiana, instrumento batizado por Armandinho Macêdo. Além das músicas do novo trabalho, canções emblemáticas farão parte do repertório como Chame Gente e Zanzibar, e hits dos artistas convidados.

adblock ativo