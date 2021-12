Geraldo Azevedo e Margareth cantam pela paz no TCA

Geraldo Azevedo e Margareth Menezes são algumas das atrações do espetáculo "Canto pela Paz", que vai acontecer no Teatro Castro Alves na segunda-feira, 5 de outubro., às 20h30. Flavia Wenceslau, As Ganhadeiras de Itapuã, Celo Costa, Joaquim Carvaho e Jackson Costa também vão participar da festa, que une música, poesia e elementos cenográficos. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) nas filas A a W e R$ 60 (inteira) de X a Z

"Resolvemos unir nossas forças para cantar pela Paz. E é pelo silêncio que começa a reflexão sobre o verdadeiro valor da vida. O Canto Pela Paz reúne pessoas que compartilham esse pensamento e que estão doando uma parte de si para promover essa grande roda, essa roda que gira e cresce com cada um que entende a proposta dessa ação e vem para essa Ciranda de Amor", afirma a cantora Margareth Menezes, que assina a direção musical do espetáculo.

A direção geral do "Canto Pela Paz" é do ator Jackson Costa, idealizador e anfitrião do evento, que está na segunda edição, ao lado de Margareth. "É também missão do artista contribuir para a reflexão das pessoas e o lado lúdico da arte traz essa possibilidade. Queremos promover essa conscientização, inclusive ecológica, já que a harmonia com a natureza é fundamental para cultivarmos em nós mesmos uma cultura da paz", diz Jackson.

