Geraldo Azevedo e Adelmario Coelho apresentam "Eu & Tu"

Os cantores Geraldo Azevedo e Adelmario Coelho se apresentam no Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta sexta-feira, 17, a partir das 21h.

Intitulado "Eu & Tu", o projeto traz o baiano em seu primeiro show acústico com sucessos como "Dono do Seu Coração", "Não fale mal do meu país", "Bahia, forró e folia", "O Neném" e "Farpas e alfinetes".

Já o pernambucano promete emocionar o público com suas canções em voz e violão. No repertório, músicas como "Táxi lunar", "Bicho de Sete Cabeças", "Moça bonita" e "Caravana", além de canções do seu álbum mais recente "Salve São Francisco".

Os ingressos variam entre R$ 60 e R$ 100 e podem ser adquiridos na casa de shows ou nos balcões de vendas Ticketmix.

