Geraldo Azevedo apresenta show só com o violão em Salvador

O cantor Geraldo Azevedo vai embalar os namorados nos dias 12 e 13 de junho em Salvador, com o show Voz e Violão, às 21h, no Cine-Teatro Sesc Casa do Comércio. Acompanhado apenas do violão, Geraldo irá apresentar sucessos como Táxi lunar,Bicho de sete cabeças e Dia Branco, além de músicas do novo álbum, São São Francisco.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, nos valores de R$70 (inteira) e R$35 (meia).

