Geraldo Azevedo apresenta show acústico neste sábado em Salvador

Ícone da música popular brasileira, o cantor pernambucano Geraldo Azevedo, apresenta a turnê 'Solo Contigo' neste sábado, 13, no Teatro Castro Alves, em Salvador. O show faz parte do quarto DVD da carreira do artista.

A apresentação terá um formato intimista e aconchegante, onde o cantor apresenta canções acústicas como “Bicho de Sete Cabeças”, “Dia Branco” , “Moça Bonita” além de músicas inéditas, como “Amor Antigramático” (composta por Geraldo a partir de poema de Mário Lago) e uma homenagem a Luiz Melodia com “Estácio, Eu e Você”.

Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do teatro, nos SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista e no site do Ingresso Rápido.

