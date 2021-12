George Israel mostra parcerias com Cazuza em show do Tamar

Para comemorar o Dia Internacional do Rock, neste sábado, 13, o projeto Tamar Cultural faz um tributo a dois dos principais nomes desse gênero no Brasil: Cazuza e Raul Seixas. George Israel faz a homenagem ao cantor carioca e Marcos Clement & Banda Arapuka tocam Raul Seixas.

A atração principal do evento, que acontece na Praia do Forte, às 21h, é o músico George Israel. O saxofonista do Kid Abelha apresenta o show do seu novo disco solo, 13 Parcerias com Cazuza. Como o nome indica, ele gravou canções que compôs em parceria com o ex-vocalista do Barão Vermelho.

Além das canções que compôs com Cazuza, o repertório do show de George conta com canções de outras fases da carreira do músico. "Eu complemento o show com algumas canções que contam um pouco da minha história", afirma.

Um dos motivos que levaram o artista a realizar esse projeto é mostrar as suas parcerias com Cazuza que não são conhecidas pela maior parte do público. "É muito bom defender as músicas do Cazuza. Tem muitas que são mais conhecidas e outras que ficam mais na gaveta, que são ótimas também. Fico feliz de poder tocar isso", conta.

As mais conhecidas que estão no disco e no show são Brasil e Solidão Que Nada. Das músicas de gaveta tem Blues do Ano 2000 e Você Vai Me Enganar Sempre. "Blues do Ano 2000 é uma música póstuma. A Lucinha [mãe do Cazuza] me deu uma letra para fazer a melodia. A Você Vai Me Enganar Sempre a gente tinha uma gravação com a voz do Cazuza e usamos no disco", diz.

Início da parceria - George Israel conheceu Cazuza a partir de Roberto Frejat, guitarrista do Barão Vermelho. A primeira parceria entre os dois surgiu de um encontro dele com os membros da banda.

"Eu era amigo do Frejat de pré-adolescente. A gente começou a tocar junto. Eu e ele sempre tivemos um lance de levar um som e compor. Então, quando o Barão fez Bete Balanço, o diretor pediu mais uma música e encomendou algo que não tivesse o estilo do Barão, e o Frejat me chamou pra compor junto com eles. A música é Amor, Amor", conta George.

A partir disso a parceria continuou, principalmente depois que o cantor saiu do Barão Vermelho. "Quando ele saiu em carreira solo, me pediu uma música, foi daí que saiu a primeira, Solidão Que Nada".

George também prepara um projeto para homenagear o parceiro, mas ainda não pode revelar detalhes. "Tenho um projeto bem grande que vai rolar do Cazuza, com uns parceiros. Vai ser bem bacana. Mas, infelizmente, é só isso que posso falar por enquanto".

