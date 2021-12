Geoffrey Chambers e Gerônimo fazem show com Olodum

O cantor inglês Geoffrey Chambers e o baiano Gerônimo participarão da nova edição da Terça do Olodum, tradicional evento promovido pelo grupo percussivo baiano. A festa musical acontece nesta terça-feira, 28, às 20 horas, na praça Tereza Batista, no Pelourinho.

Na ocasião, a banda Olodum, liderada por Nadjane Souza, Lazinho e Mateus Vidal, lançará a nova música de trabalho, "Sérgio Bailador".

A noite contará ainda com apresentação do bloco afro Muzenza, fundado em 1981 por um grupo de diretores dissidentes do Olodum.

adblock ativo