Genival Lacerda segue fiel ao arrasta-pé e à tradição junina

O forrozeiro que já ficou de olho na "boutique dela", agora quer a senha do wifi. Aos 86 anos de idade, o paraibano Genival Lacerda segue animando os festejos juninos com sua vibração e com o tradicional arrasta-pé. A música Me Dê Seu Wifi, canção de trabalho de seu último disco Todas as Caras, brinca com a presença da internet na cidade e na zona rural, e com a conexão com as redes sociais.

"Me Dê Seu Wifi é uma música moderna, composta por João Lacerda e Nerilson Buscapé. Quando a escutei pela primeira vez, pedi para gravar porque é uma sátira e tem tudo a ver comigo, mesmo não sabendo nada desse negócio de internet. Mas sei que o povo chega aos lugares e vai logo pedindo a senha do wifi", brinca o cantor, que comemora 66 anos de carreira dividindo o palco com seu filho João Lacerda.

"É muito bom fazer esse show ao lado do meu filho, que está sempre ao meu lado todos os dias. João cuida da produção do meu trabalho, compõe e canta muito bem. É uma voz a serviço da renovação do autêntico forró", disse Genival.

João Lacerda destaca a emoção de cantar ao lado de um dos maiores ícones da música nordestina. "Para mim é sempre uma forte emoção cantar ao lado de Genival Lacerda, que é um ícone da música brasileira, do forró, grande representante da música nordestina. Sinto-me feliz em poder cantar ao seu lado e produzir seu trabalho".

Como outros cantores do forró tradicional, Genival demonstra preocupação com a descaracterização das festas de São João. "A programação é cheia de cantores que não têm relação nenhuma com a nossa tradição. Não pode acontecer o que vem acontecendo, os cantores de forró tradicional, xote e baião ficam fora da grade de atrações. Essa responsabilidade é das autoridades públicas, dos prefeitos e secretários de cultura", questiona.

Mas essa preocupação não tem abalado Genival, ao contrário, o forrozeiro tem se dedicado, em união com os outros artistas, a debater e buscar soluções para os problemas apontados. O cantor participou, com João Lacerda, do Encontro Nacional do Forró, realizado em Cruz das Almas no inicio de abril.

O evento debateu o papel do Estado no fomento à economia da cultura, o crescimento do forró nos grandes centros urbanos, além de ações de proteção a fim de que o forró permaneça vivo para as gerações futuras.

E essa esperança que move Genival, que nos festejos juninos deste ano irá fazer o que mais gosta: cantar para o povo, ao lado de seu filho. No repertório, sucessos como Severina Xique Xique, De Quem é Esse Jegue? e Radinho de Pilha, além de músicas de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro.

"Nosso show é animado, com o tradicional forró do inicio ao fim. Canto todos os meus sucessos. Como já gravei músicas de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, sempre faço homenagens a eles nos shows. Para deixar seu São João mais alegre, baixe nosso disco Todas as Caras gratuitamente no site Palco MP3 e faça a festa", convidou Genival.

