Garbage vem ao Brasil em dezembro

Com um disco ainda fresquinho debaixo do braço, o Garbage virá ao Brasil até o fim de 2016. O álbum, o ótimo Strange Little Birds, saiu este ano e será o fio contador das duas apresentações da trupe liderada por Shirley Manson em São Paulo e Rio de Janeiro no mês de dezembro.

O jornal O Estado de S. Paulo apurou que o grupo há mais de um mês negociava a vinda ao País e, enfim, as datas e locais estão fechados. O Garbage irá se apresentar no Tropical Butantã, em São Paulo, no dia 10 de dezembro.

O local tem abrigado shows de heavy metal. Terá também a banda punk Descendents no dia 2 de dezembro.

No Rio de Janeiro, o Garbage se apresenta no clássico Circo Voador, no dia 11. Ainda não há informações sobre início da venda de ingressos e os respectivos preços.

A última passagem de Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker e Butch Vig pelo Brasil ocorreu durante o festival Planeta Terra de 2012, quando a banda foi uma das principais atrações e fez chover justamente enquanto era executado o hit Only Happy When It Rains, última canção daquela performance.

Em 2015, o grupo se reuniu para uma pequena turnê comemorativa. Celebravam os 20 anos de Garbage, o álbum de estreia da banda, que levava o esquisito e alternativo para outros níveis dentro do grunge que vivia dias de luto após a morte de Kurt Cobain.

Strange Little Birds (2016), segundo contou Shirley ao jornal O Estado de S. Paulo em dezembro de 2015, foi composto ainda antes do grupo cair na estrada para celebrar o disco de estreia. "Ele soa bastante diferente do nosso disco anterior (Not Your Kind of People, de 2012)", avaliou ela. "É mais sombrio, mais romântico."

