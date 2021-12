Ganhadeiras celebram o poder da mulher negra

Símbolo de resistência e de valorização da cultura popular, As Ganhadeiras de Itapuã são a demonstração da força das mulheres negras da Bahia. O grupo cultural, nascido em 2004 no poético bairro cantado por Vinicius de Moraes e Toquinho, é a principal atração do espetáculo Negra é a Voz - Toda Mulher é Meio Chica da Silva, que será realizado de quinta-feira a domingo na Caixa Cultural.

"Será um encontro de mulheres fortes, responsáveis pelas suas histórias. Estamos preparando uma linda apresentação para celebrarmos o empoderamento feminino e o mês da Consciência Negra", diz a ganhadeira Verônica Santana.

As Ganhadeiras de Itapuã recebem como convidadas as cantoras Larissa Luz, Juliana Ribeiro, Anelis Assumpção e Virgínia Rodrigues, sempre apresentando uma convidada em cada show.

"Fiquei feliz e honrada em dividir o palco com essas mulheres que trazem uma experiência profunda em ser mulher negra e artista no Brasil", afirma a cantora Anelis Assumpção.

"Acho importante que As Ganhadeiras de Itapuã sejam evidenciadas, homenageadas e estejam em atuação sempre. Observo o trabalho delas como algo circular", acrescenta.

Anelis Assumpção participa do espetáculo no sábado. No repertório consta Mulheres Segundo Meu Pai, composição de Itamar Assumpção, pai de Anelis, falecido em 2003. "Cantaremos três músicas, as outras duas deixamos como surpresa", conta.

A ganhadeira Verônica Santana avisa que, além do samba de roda, o show transitará "por clássicos da música popular brasileira com releituras de músicas que marcaram épocas".

Valorização

Foi nos terreiros das casas de Dona Cabocla e de Dona Mariinha, a partir de reuniões semanais onde trocavam informações sobre as antigas tradições do bairro, que nasceu As Ganhadeiras de Itapuã.

O grupo foi batizado com este nome em homenagem às mulheres que no século XIX e início do século XX compravam os peixes na mão dos pescadores locais, tratavam, empalhavam, e saiam com seus balaios, a pé, até o centro de Salvador para venderem os produtos e ganharem o sustento da família.

"Nosso objetivo é mostrar a riqueza da identidade cultural, valorizar as festas populares do bairro e apresentar ao Brasil a cultura de Itapuã. Mas isso não é fácil, é uma luta diária" ressalta Verônica.

A ganhadeira questiona a falta de apoio e incentivo do poder público. "Percebemos que não há uma valorização dos espaços e dos grupos culturais de nossa cidade como deveriam ter. Temos tanta coisa boa para mostrar e somos podadas, não temos retorno. Todos nós ganhamos com investimento em cultura, mas estamos perdendo com essas falta de valorização", lamenta.

Mas Verônica afirma que mesmo com as dificuldades o grupo não para e não desanima. "Nossa essência é feita de luta. É do esforço coletivo que sai o melhor. O ato de cavar quebra as unha, machuca os dedos, mas no final encontramos o tesouro. E é esse tesouro que dividimos com o público em nossas apresentações, por onde passamos".

As Ganhadeiras de Itapuã lançaram no começo de 2017 uma campanha para obter uma casa, um lugar de ensaio e de recepção às pessoas interessadas em conhecer a história do grupo. Desde o surgimento, elas foram abrigadas no Centro Cultural Casa da Música de Itapuã. Com o crescimento do projeto, veio a necessidade de um espaço próprio.

"Já percebemos que não vamos receber essa casa dos nossos líderes governamentais. Somos um movimento formado por mulheres guerreiras e vamos correr atrás de alcançar esse sonho. Não vamos ficar dependendo do poder público. Eles já viram que precisamos e sabem que somos merecedoras de um lugar, de uma sede. Teremos a nossa casa como fruto do nosso esforço e da nossa luta", garante Verônica.

Roda de conversa

Além de música, o Negra é a Voz promove uma roda de conversa na quinta-feira, às 17h, com a jornalista e digital influencer Tia Má e a cantora e atriz Nara Couto, vocalista da Orquestra Afrosinfônica.

O encontro será gratuito e terá como tema questões sobre a potência e força da mulher negra nos âmbitos social, político e econômico da atualidade. Dentre os temas estão a afetividade, as construções das relações e a solidão. As inscrições para participar da roda de conversa serão realizadas uma hora antes da atividade.

| Serviço |

As Ganhadeiras de Itapuã

Programação: show Negra é a voz, com participação especial de Larissa Luz, Juliana Ribeiro, Anelis Assumpção e Virgínia Rodrigues

Quando: quinta-feria a sábado, às 20h; domingo, às 19h

Onde: Caixa Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57, Centro (3421-4200)

Entrada: R$ 10 e R$ 5, vendas a partir das 9h do dia 23, quinta-feira

Roda de conversa com a jornalista Tia Má e a cantora Nara Couto

Quando: quinta-feira, às 17h

Onde: na Caixa Cultural

Entrada: gratuita, inscrições uma hora antes da atividade

*sob a supervisão da jornalista Márcia Moreira

adblock ativo