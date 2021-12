Gandu sedia abertura do Campeonato Baiano de Fanfarras

O som das fanfarras ecoará pelo sul da Bahia em setembro. O município de Gandu (a 283 km de Salvador) vai sediar, nos dias 14 e 15, a abertura do Campeonato Baiano de Bandas e Fanfarras (Afab 2019). Além das fanfarras, atrações da cultura local também farão parte da programação como quadrilhas, grupos musicais e cênicos.

Entre as bandas e fanfarras participantes estão: Nova Geração (Mata de São João), Fanceeb (Km 100/ Brejões), Faeibi (Ibirapitanga), Bamugi (Gongogi), Bamen (Encarnação/ Salinas da Margarida), FAMPN (Piraí do Norte), Guerreiros da Bahia (Ilhéus), Bamapg (Gandu), Famate (Ibicaraí), Cemur (Uruçuca), Banmit (Itororó) e a anfitriã Fanjuca (Gandu).

As apresentações acontecem na Praça Simões Filho, às 19h, no dia 14, e às 13h, no dia 15. O público poderá participar da festa gratuitamente.

adblock ativo