Gal, Zeca, Zélia e Elba cantam Gonzaguinha no TCA

Algumas músicas nos tocam, ora quando falam do dilema do amor, ora quando despertam a indignação. Um dos compositores e cantores brasileiros que souberam unir, com sutileza, esses dois sentimentos em seu trabalho foi Gonzaguinha, como nas canções Explode Coração e Comportamento Geral.

Não à toa, ele é o homenageado desse ano pelo 27° Prêmio da Música Brasileira, cujo show está em turnê pelo Brasil e será apresentado nesta sexta, 22, no Teatro Castro Alves, às 21h. Gal Costa, Zélia Duncan, Zeca Baleiro e Elba Ramalho foram os escolhidos para interpretar as canções de Gonzaguinha em Salvador.

"Pensamos em artistas que pudessem cantar bem o repertório do homenageado em suas diferentes nuances e que pudessem interpretar mostrando as diferentes facetas deste grande compositor", confessa José Maurício Machline, diretor geral da turnê, que, assim como o Prêmio, tem patrocínio do Banco do Brasil.

"Acho bacana esse convívio da acidez social e política com a doçura das canções de amor na mesma obra. Não é pra qualquer um", declara Zeca Baleiro, que canta a música Comportamento Geral, uma crítica, em suas entrelinhas, ao regime militar.

Segundo Machline, cada intérprete canta cerca de quatro músicas individualmente. Eles também fazem duetos e cantam todos juntos. A famosa, O Que É, O Que É?, por exemplo, tem as quatro vozes reverberando sua força.

Se a pessoa conhece um pouco do trabalho de Gal, Zélia, Zeca ou Elba, certamente consegue imaginar qual música se encaixa perfeitamente em seus estilos. É o caso de Festa, que fala sobre o sertão e elementos do Nordeste e é interpretada por Elba Ramalho.

Ela conta que é provável que essa música tenha aproximado o trabalho de Gonzaguinha com o do pai, Luiz Gonzaga. "Inclusive, o meu papel no roteiro desta apresentação da turnê do Prêmio da Música é justamente interpretar duas destas canções que foram elos marcantes entre os dois", afirma, ao se referir também à música Galope.

E o que falar da música Explode Coração, na voz de Zélia Duncan? Parece algo fácil de imaginar, o amor cantado com profundidade por ela. "Acredito exatamente que um dos maiores trunfos de Gonzaguinha, fora o talento musical, foi justamente ele ser tão confessional. Sua música traduzia sua pessoa bem literalmente, o quanto é possível ser", afirma.

Já Gal Costa canta, entre as quatros músicas, O Gosto do Amor, a qual interpretou com Gonzaguinha para o álbum Água Viva. "Acho Gonzaguinha um ótimo compositor. Fez canções lindas e elas grudam na cabeça da gente."

Na cenografia do show são expostos retratos de anônimos fotografados por Walter Firmo, com o intuito de fazer a conexão do trabalho de Gonzaguinha com o povo brasileiro.

Com músicas mais melosas, de crítica social ou apenas que falam da alegria de viver, Gonzaguinha sentia e transmitia como poucos o seu individual para o coletivo.

