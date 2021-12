Gal Costa traz para Salvador o show Recanto

Os fãs de Gal Costa já podem comemorar. Em maio, a cantora traz para Salvador o show do seu CD mais recente, Recanto. A notícia foi confirmada pelo produtor de sua turnê nacional, o santo-amarense Maurício Pessoa, que revelou ainda que o foco desta apresentação é o público jovem. "Queremos que os ingressos sejam vendidos a preços populares, para permitir um acesso maior aos jovens. Eles são a cara do disco Recanto".

O CD foi lançado em 2011 e é o 30º da carreira de Gal. Recanto teve todas as suas faixas escritas por Caetano Veloso, que assina também a produção do disco, junto com o filho Moreno. O disco é fortemente marcado por experimentalismos, o que dividiu opiniões dos fãs da cantora: alguns gostaram das inovações propostas, enquanto outros se recusaram a elas. Fato é que Recanto apresenta uma Gal eletrônica, com toques de contemporaneidade dados por ritmos como dubstep e rock.

