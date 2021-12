Gal Costa traz o show Recanto a Salvador

A cantora Gal Costa vai apresentar aos baianos o seu mais novo show, Recanto, baseado no álbum homônimo produzido com canções escritas por Caetano Veloso. A apresentação será sexta-feira, 26 de outubro, às 21h, no Barra Salvador Hall (antiga Associação Atlética da Bahia).

Com sonoridade experimental, "Recanto" mistura rock, programações eletrônicas e dub-step à MPB. Além das canções novas, "Madre Deus" e "Mansidão", destaque para alguns clássicos como "Da Maior Importância", "Divino maravilhoso", "Folhetim", "Barato Total", "Dom de Iludir", "Baby", "Vapor Barato", "Força estranha" e "Meu bem, Meu Mal".

