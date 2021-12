Gal Costa grava música de Mallu Magalhães em novo álbum

A cantora Gal Costa grava a canção "Quando você olha para ela", de Mallu Magalhães, artista paulista da nova geração da Música Popular Brasileira, em disco novo, "Estratosférica", previsto para ser lançado em 26 de maio de 2015 pela gravadora Sony Music. A faixa será o primeiro single oficial do álbum da baiana.

O disco tem a produção musical de Moreno Veloso e Kassin e, pelo que isso indica, continua a incursão de Gal em uma "MPB mais experimental", iniciada no último trabalho da artista, "Recanto", lançado em 2011 e produzido por Caetano e Moreno Veloso.

No entanto, no dia 14 de abril, contrariando, inicialmente, as expectativas de quem acredita que a cantora seguirá um caminho próximo ao do último álbum, a artista lançou single de versão da canção "Ilusão à toa", de Johnny Alf. A música foi encomendada para a trilha sonora de "Babilônia", da Rede Globo.

No novo disco, a cantora também abre espaço para o rock e a canção pop, em "Amor, se Acalme", música de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Cezar Mendes. Ainda não foram divulgados os títulos das outras faixas que serão interpretadas pela artista no novo trabalho.

De 2011 até 2015, Gal realizou três shows diferentes, todos elogiados tanto pela crítica quanto pelo público, o do "Recanto", o "Espelho d'água" e "Ela disse-me assim", interpretando canções de Lupicínio Rodrigues. Esse último será apresentado em Salvador no próximo domingo, 26, às 20h, no Teatro Castro Alves.

adblock ativo