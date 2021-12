Gal Costa faz uma viagem no tempo e apresenta canções novas e icônicas

A cantora baiana Gal Costa apresentou na última sexta-feira, 1, no Palco Principal do Teatro Castro Alves o show da turnê 'A Pele do Futuro'. Com o teatro lotado, Gal cantou sucessos de sua carreira com novas roupagens, canções do seu novo disco, que leva o mesmo nome da turnê, e outras nunca antes gravadas por ela.

Quem esteve presente, dos fãs a meros admiradores do longínquo trabalho da baiana, pôde presenciar uma produção arrojada e cuidadosa. Mais do que isso, um show emocionante que homenageia a própria figura luminosa que estava no palco.

A própria Gal lembrava no palco que esta turnê marca um período dos seus mais de 50 anos de carreira. Nada mais justo que começar com “Dê Um Rolê”, música dos Novos Baianos, porém mais conhecido na potente voz de Gal. Sem querer passar uma imagem de show de sucessos, logo em seguida Gal puxa “Mãe de Todas as Vozes”, canção escrita por Nando Reis para seu novo disco.

Já era possível perceber de qual forma Gal e Marcos Preto, diretor geral do show, pensaram o espetáculo: uma viagem no tempo. Gal vai e volta, seguindo para “Mamãe Coragem”, do disco “Tropicália ou Panis et Circensis”, e “Vaca Profana”, entregando uma sequência que pulsa na memória dos que conhecem a importância de tais canções.

Já a direção musical do espetáculo ficou a cargo de Pupillo - ex-baterista da Nação Zumbi -, que está na bateria ao lado dos talentosíssimos Chicão (teclado), Lucas Martins (baixo), Hugo Hori (sax e flauta) e Pedro Sá (guitarra). Um show à parte.

Gal, com um longo vestido rosa, um colar que ajudava a ilumina-la ainda mais e o cabelo perfeitamente preparado, mais parecia uma entidade no palco. Diferente da sua última turnê solo, “Estratosférica”, onde lembrava a época de “rock star”, aqui em “A Pele do Futuro” ela está mais calma, sem perder a presença do palco.

É com “Viagem Passageira”, também do novo disco, que Gal dá começo a uma sequência que acalma os ânimos da plateia, eufórica em diversos momentos, e abre espaço para canções que sem dúvidas emocionaram a todos os ali presentes, inclusive ela.

Em uma interpretação tocante, ela canta a política “London London”, segue para “As Curvas da Estada de Santos” e lembra no palco de quando Roberto Carlos foi visitar Caetano Veloso em Londres quando exilado, e se emociona em “Lágrimas Negras”. Na sequência, em “Que Pena” a cantora pedia ajuda do público para terminar a canção, ainda emocionada.

Grandiosa surpresa era a de Caetano presente na plateia junto com seu filho, Moreno, afilhado da cantora. Lá também estava a atriz Sophie Charlotte, que interpretará a cantora nos cinemas em breve, junto com o marido e também ator Daniel de Oliveira e o filho do casal.

Outra grande e agradável surpresa ficou com as belíssimas interpretações das canções Motor, da banda Maglore, e O Que é Que Há, de Fábio Jr. e Sérgio Sá. As canções nunca foram apresentadas por Gal antes.

Na última parte do show a baiana dá mais sentido a bela e poderosa plasticidade que é o cenário de “A Pele do Futuro”. Antes de apresentar seu grande hit “Chuva de Prata”, a cantora abre uma caixinha espelhada que com a ajuda de um canhão de luz ilumina todo o teatro. É a partir daí que outro momento é revelado: a lua presente no meio do palco se transforma num globo de luz, dando maior sentido ao desejo de Gal de trazer de volta a época disco,fortemente presente no novo disco.

Aproveitando essa poderosa beleza cenário de Omar Salomão, filho do poeta Wally Salomão (1943 – 2003), que dirigiu Gal no histórico show Fatal (1970), “Sublime” e “Cuidando de longe”, ambas do novo disco, e “Azul”, de Djavan, dão o tom para um encerramento digno de Gal Costa. O público queria mesmo era levantar para dançar, mas o show chegava ao fim.

Entretanto, para não deixar uma plateia lotada no desejo, Gal volta com um bis completo.Cheio de marchinhas e frevos, o público do TCA é envolvido num medlay de “Bloco do Prazer”/“Balancê”/“Massa Real”/“Festa do Interior”. Como de costume dos shows apresentados no TCA, o público levantou e foi para a frente do palco dançar. Era clima de carnaval.

