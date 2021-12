Gal Costa faz show intimista com clássicos conhecidos

Em "Espelho D'água", show que apresenta neste sábado, às 21 horas, no Teatro Castro Alves (TCA), Gal Costa mostra que continua sendo fatal, vaca profana e até tigresa.

Em uma espécie de entressafra, enquanto prepara um novo disco de inéditas, a artista percorre os palcos do País revisitando músicas inesquecíveis da carreira.

O formato escolhido coloca a voz inconfundível da cantora em evidência, ora acompanhada do violão, ora da guitarra de Guilherme Monteiro.

"Ele tem grande experiência, trouxe mais sofisticação para minhas músicas e costumo brincar no show que fez a cama perfeita para mim", conta a cantora.



"Guilherme tem grande influência do jazz, bebe muito nas fontes mais profundas do estilo e com certeza isso se reflete no show", completa Gal sobre o músico, que participou de alguns shows da turnê Recanto, de seu último disco, inteiramente composto por Caetano Veloso e produzido em parceria com o filho dele, Moreno Veloso.

Segundo ela, a intenção de "Espelho D'água" é mostrar temas que se tornaram clássicos em diversas fases de sua carreira e fizeram parte de momentos históricos de sua vida. Para selecionar o repertório, ela contou com a ajuda do jornalista Marcus Preto.

"Quando fomos definir o repertório, o Preto juntou as capas de todos os meus discos, fui assinalando as que eu queria cantar e ele foi sugerindo o que pensava também. Essa foi a linha de raciocínio que usamos, baseados na ideia de mostrar mesmo os clássicos que ficaram conhecidos na minha voz".

Assim, entraram no setlist "Folhetim" (Chico Buarque), "Volta e Um Favor" (Lupicínio Rodrigues), "Tuareg" (Jorge Ben Jor), "Sua Estupidez" e "Meu Nome é Gal" (Eramos e Roberto Carlos).



Caetano Veloso é de longe o compositor mais presente no repertório. Do conterrâneo, Gal Costa interpreta "Coração Vagabundo", "Meu Bem, Meu Mal", "Dom de Iludir", "Vaca Profana", "Tigresa", "Você Não Entende Nada", "Negro Amor" (com Péricles Cavalcante), "Caras e Bocas" (com Maria Bethânia).

Novo disco



"Espelho D'água" também é o nome da única inédita presente no novo show. A parceria de Marcelo e Thiago Camelo integrará o próximo disco de Gal Costa, já em fase de produção e que deve chegar ao mercado no começo de 2015.

Com produção de Kassin e Moreno, ela vai regravar a canção "Dez Anjos", parceria entre Milton Nascimento e o rapper Criolo, além de interpretar novas composições de Gilberto Gil e Caetano.



"Todo show me instiga, me inspira a gravar coisas novas, seja qual repertório tiver".

