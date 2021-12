Gal Costa fala sobre DVD e show na Concha Acústica

É uma cena comum em maratonas: o corredor de longa distância olha para trás e confirma sua vantagem sobre os concorrentes. A certa altura da vida, grandes artistas costumam fazer o mesmo.

No CD / DVD Recanto Ao Vivo, Gal Costa revisita um dos palcos mais importantes de sua extensa carreira: o ex-Teatro Tereza Rachel (hoje, Theatro Net Rio), além de boa parte de seu repertório clássico.

Longe do mero revival, porém, o show é quase todo baseado em seu último álbum de estúdio, Recanto (2012), todo composto por Caetano Veloso, especialmente para ela.

Não a toa, o santo-amarense também assina a direção artística do espetáculo - que ela traz a Salvador pela segunda vez, agora na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 13.

Em DVD, o show é de uma elegância sutil à toda prova. Não que ela esteja contida. Não, Gal continua cantando como ninguém: rasga a voz, sobe oitavas inesperadas, se emociona, imita Tim Maia, faz solo de guitarra com a boca e tudo mais.

A sutileza reside na concepção da coisa toda - a começar pela banda enxuta, de apenas três membros: Pedro Baby (guitarra e violão), Bruno Di Lullo (baixo e violão) e Domenico Lancelotti (bateria e drum machine).

A sutileza também está na iluminação e cenografia, que quase não aparecem, limitando-se a um papel mínimo, funcional. E por fim, a sutileza chega a ser esmagadora nos arranjos econômicos - mas exatos - de uma banda francamente inspirada.

O resultado é emocionante para artistas e público. Para Gal, que gravou o espetáculo do DVD no mesmo palco do histórico show Fa-Tal: Gal a Todo Vapor (1971), chegou a ser "muito simbólico. Foi uma combinação muito forte para toda aquela emoção do momento", conta ela, em entrevista por email.

"E apesar de toda sutileza, o registro desse show é forte, como disse antes. É uma luz simples, mas que diz muita coisa. Gosto muito disso, quando a música sai de forma pura", vê.

"Esse show pra mim foi maravilhoso, digo que foi até instigante. Digo isso porque o disco foi feito do jeito que eu mais gosto", garante.

"É inovador, é lindo. Somando com o público, o palco onde eu estava e aquele momento - foi tudo muito comovente para mim", afirma.

Ao longo do espetáculo, o tratamento eletrônico minimalista para algumas canções surge aqui e ali, inclusive em clássicos do seu repertório, como Divino Maravilhoso e Vapor Barato, entre outros sucessos.

Alguns deles, o público só reconhece quando Gal começa a cantar - de tão diferentes que ficaram, resultado da concepção de Caetano Veloso.

"Mas algumas canções continuaram mais tradicionais, enquanto outras ficaram mais inovadoras, diferentes. Como todo o trabalho dele", reflete Gal.

"Ele tinha uma visão para o disco, e quando me convidou com a ideia já pronta, eu aceitei na hora. Acredito que Caetano é Caetano, e a marca dele está lá, inconfundível", reconhece.

Ousada, especialmente na comparação com outros artistas de sua geração (e até mesmo com artistas bem mais novos), Gal afirma que "nunca me assustei com essa abordagem, porque sempre convivi com o eletrônico durante minha carreira e me sinto muito à vontade com isso. Sou bem aberta a coisas novas sempre".

Show na Concha - A performance e a interação da cantora com os rapazes da banda é outro grande barato do espetáculo. Chega a ser visível, na vibração de Gal em certo momentos, o quanto foi estimulante para ela essa relação com músicos da nova geração.

"Foi uma troca maravilhosa. Cada um trouxe sua bagagem e informações novas. Fomos trocando isso tudo para criar esse show, que tem uma harmonia por causa disso, tanto musical quanto espiritual. Eles são jovens inspiradores, só acrescentaram coisas boas", confirma.

"Costumo dizer que meu espírito mesmo também é jovem e nem sempre me sinto com a idade que tenho. Acho que isso ajudou também", acrescenta.

Para o show do dia 13 na Concha, a expectativa é de um espetáculo bem fiel ao que se vê no DVD: "O show é do Recanto e o objetivo é levá-lo para todos os cantos, do jeito que foi registrado. Bahia é minha terra, meu coração é desse lugar, que é um dos mais lindos do mundo. Vai ser maravilhoso tocar nesse palco para o povo baiano".

