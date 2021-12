Gal Costa canta Lupicínio Rodrigues em Salvador

Lupicínio Rodrigues (1914- 1974) e Gal Costa são como velhos conhecidos, já que, desde a década de 1960, a baiana inclui em seu repertório sucessos do gaúcho. Domingo, 26, ela traz a Salvador um show só com canções do compositor.

Intitulado "Ela Disse-me Assim", o show é um projeto da Natura Musical e já passou pela cidade natal de Lupicínio (Porto Alegre) e pelo Rio de Janeiro, sempre coberto de elogios pela crítica.



Em Salvador, "Ela Disse-me Assim", que tem direção artística de J. Velloso e Marcus Preto, será apresentado na Sala Principal do Teatro Castro Alves. E em breve o espetáculo apresentado em Porto Alegre será lançado em DVD.



Fonte de inspiração

Fã de Lupicínio desde criancinha, quando ouvia suas canções tocando nas rádios de Salvador, Gal já havia gravado anteriormente duas canções do compositor: Volta e Loucura.



"Lupicínio sempre foi uma fonte de inspirações para todos e pro meu trabalho também", afirma Gal, em breve entrevista exclusiva por email.



"Sempre ouvi Lupicínio através das rádios em Salvador. Conheço o repertório dele desde a infância, começo da adolescência. Nos anos 1960 e 70, gravei em meus discos e levei a música dele para os meus shows ao longo dos anos. Agora surgiu esse convite da Natura e adorei fazer", conta.

No repertório selecionado por Velloso e Preto, Gal apresenta muitas músicas mais conhecidas, como "Vingança", "Esses Moços", "Volta", "Nunca", "Felicidade", "Judiaria", "Homenagem", "Cadeira Vazia" e "Nervos de Aço".



Mas também equilibra o show com outras não tão conhecidas e até canções mais alegres, já que o gaúcho tem o forte de sua obra nas canções de dor de cotovelo, de caráter mais melancólico.



"Procuramos escolher canções famosas e também desconhecidas. Um lado do Lupicínio que pouca gente conhece", conta Gal.



"Escolhi também uns sambas para trazer uma alegria ao show, pois a obra dele é muito triste, com muitas canções de amor e traição", observa.



A banda que a acompanha é outro ponto forte do espetáculo, com músicos respeitados como Pupillo (da Nação Zumbi, bateria), Guilherme Monteiro (guitarra e violão), Lúcio Silva Souza (conhecido como Silva, no teclado e violino) e Fábio Sá (contrabaixo elétrico e acústico).

Centenário em 2014

Nascido em 1914, Lupicínio foi objeto de muitas homenagens durante o ano passado pelo seu centenário, especialmente no Rio Grande do Sul.



Compositor prolífico, foi gravado por quase todos os grandes nomes da MPB pré e pós-bossa nova, mestre que era em versar sobre as dores de amores e a solidão.

"As canções dele ultrapassam a barreira, a fronteira de qualquer rótulo musical. Mas, acima de tudo, a música de Lupicínio desafia a linha do tempo", opina Gal.



Intérprete sofisticada, a baiana buscou trazer para si as composições do gaúcho: "Eu sou uma interprete, então, imprimo a minha personalidade como cantora nas canções dele, como em qualquer canção que canto. Procurei revesti-las com arranjos modernos e mais parecidos com o que faço hoje", conclui.

