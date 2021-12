Gaby Amarantos faz show na Concha neste sábado

O tecnobrega parece seguir o caminho que a axé music trilhou na década de 1980. Quase trinta anos depois, o gênero musical paraense tem expandido suas fronteiras, quebrando barreiras e preconceitos, e vem se firmando como um dos estilos preferidos dos brasileiros. Uma das principais expoentes do tecnobrega, e que puxa essa expansão, Gaby Amarantos apresenta o show do seu disco Treme, sábado, 14, às 18 horas, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A abertura é do também paraense Felipe Cordeiro.

Para o show, Gaby Amarantos promete um repertório diversificado. Além das faixas do CD, ela apresenta músicas atuais até clássicos da MPB. "Tocamos um pouco de tudo. A gente toca vários sucessos atuais do tecnobrega até clássicos da MPB, como Águas de Março, Canto das Três Raças. Tocamos também o thethererethethe", adianta.

Felipe Cordeiro, por sua vez, apresenta o show do seu disco Kitsch Pop Cult, mas o repertório não se restringe a ele. "O show traz várias músicas do Kitsch Pop Cult, mas também traz outras que têm a ver com o disco, mas não são necessariamente do disco. Tem música do Alípio Martins, de cantores paraenses, e tem também Alma Não Tem Cor, do André Abujamra, que a gente fez uma versão", adianta sobre o que pretende tocar amanhã. O cantor também se apresenta hoje no Círculo Sonoro, com a banda O Círculo, às 21 horas, no Pelourinho.

A relação entre os dois paraenses é de admiração mútua e de troca. "A Gaby é uma embaixadora da música paraense, uma cantora mais popular, mais conhecida e é muito generosa. E a gente tem uma relação de muita troca. Ela já gravou música minha", afirma Felipe Cordeiro sobre a conterrânea. "O Felipe é meu parceiro, a gente já compôs música junto e eu admiro pra caramba o trabalho dele, tenho um respeito imenso. O pai dele é uma figura que eu super admiro, um grande mestre", retribui Gaby.

Desde abril, com o lançamento do disco Treme, Gaby Amarantos tem o suporte da gravadora Som Livre. Essa parceria, propiciou a ela ter a sua música Ex Mai Love na abertura da novela da Globo, Cheia de Charme, o que ampliou os pedidos de show. "Depois que a música entrou na novela, a gente passou a fazer o dobro de shows por mês. A procura foi muito maior e até o reconhecimento das pessoas ficou muito maior", afirma a cantora.

Contudo, ela estabeleceu uma relação diferenciada com a gravadora. "Eu digo que eu continuo sendo uma artista independente, porque o trabalho que a gravadora faz hoje para um artista é muito diferente. Ela é uma colaboradora, é uma parceira que ajuda na distribuição, mas o nosso trabalho ainda é muito tocado por nós", explica.

Sem fronteiras Sem o mesmo sucesso comercial de Gaby Amarantos, mas com a mesma aceitação na crítica, Felipe Cordeiro também tem contribuído para a expansão da música paraense pelo país. O seu disco é uma tentativa de acabar com barreiras existentes na música pop e criar algo original a partir de vários processos de cópia. Para Felipe, o que se chama de kitsch e brega atravessam a música pop em todos os níveis.

