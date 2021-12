Gaby Amarantos é o destaque do VMB com três prêmios

A cantora paraense Gaby Amarantos foi a grande premiada do VMB Brasil 2012 na noite de quinta-feira, 20. Gaby levou os prêmios nas categorias Artista do Ano, Melhor Artista Feminino e Melhor Capa. Ao receber o prêmio, a Beyoncé do Pará, como ficou conhecida, comemorou. "Quero dizer que tenho muito orgulho de ser do jeito que sou. Tenho orgulho de ser uma artista que está trazendo uma nova identidade visual. O Brasil tem música pop", disse.

A banda Vanguart, que liderou o número de indicações concorrendo em seis categorias, levou apenas uma, a de Melhor Banda. As bandas baianas Cascadura e Vivendo do Ócio, que concorreram a Melhor Disco por Aleluia e O Pensamento é um Imã, respectivamente, viram BNegão levar o prêmio pelo álbum Sintoniza Lá.

