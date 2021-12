Gabriel Póvoas se apresenta neste domingo no Imbuí

Regado a muita poesia e lirismo, assim será este domingo, 12, quando é celebrado o Dia dos Pais, no Bar Quintal da Mangueira, localizado no bairro do Imbuí, em Salvador, que receberá a partir das 14h o show do cantor, compositor e poeta Gabriel Póvoas.

Com a presença de Eugênio Biondi no violoncelo e Ricardo Sibalde na flauta e sax, o cantor apresentará um repertório repleto de canções autorais e clássicos da MPB.

Será cobrado um valor couvert de R$ 10 que deverá ser pago no local do evento.

