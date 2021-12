Gabriel Diniz se apresenta em Salvador neste sábado

O cantor Gabriel Diniz vai se apresentar em Salvador, neste sábado, 9. Conhecido pelo hit "Jenifer", o cantor vai se apresentar no Pipa Beach Club, localizado em Praia do Flamengo.

A festa vai começar às 15h e também vai contar com apresentações de Gueri e Forró do Tico. Os ingressos podem ser adquiridos no site ou aplicativo do Sympla e também na loja da 2GB no Salvador Shopping, e custam R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).

