Gabriel Diniz é confirmado na Micareta de Feira de Santana

O cantor Gabriel Diniz foi confirmado como uma das atrações da Micareta de Feira de Santana (a 109 Km de Salvador), que será realizada entre os dias 25 a 28 de abril. A informação foi divulgada na tarde desta quarta, 13, pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Além de Gabriel, autor do hit 'O nome dela é Jennifer', a festa também contará com shows de Claudia Leitte, Harmonia do Samba, Netinho, Cheiro de Amor, Banda Eva, Saulo, Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, e Xande de Pilares.

