Funkeira Taty Princesa se prepara para o Salvador Fest

Conhecida no Rio de Janeiro como a "Princesa do Funk", Taty Gomes já está se preparando para voltar à Bahia e fazer seu terceiro show consecutivo nas edições do Salvador Fest - a tradicional festa de camisa colorida que acontece na capital baiana, no próximo final de semana, no Parque de Exposições.

Estar na terra do axé e do pagode não é problema para a loira. "O axé, o pagode e o funk têm tudo a ver. Os três são ritmos do povão, que falam para a massa. E os baianos curtem demais o funk. Vou fazer uma mistura no palco para agradar a todos", promete a cantora.

Ela conta que escreveu a atual música de trabalho, "Apito do DJ", pensando no público soteropolitano que vai prestigiar sua apresentação. "Ela fala de festas e tem uma coreografia simples para todo mundo aprender", diz.

Apesar de estar namorando um empresário há quase cinco anos, Taty revela que tem uma "quedinha" pelos baianos. "Nunca namorei um baiano, mas isso não seria problema, caso eu fosse solteira. Tenho afinidade por eles, pela energia contagiante e o sotaque, que eu acho lindo. O jeito sensual de o baiano dançar mexe com a cabeça de qualquer mulher. Quero ter uma casa em Salvador", afirma.

