Funfun Dúdú movimenta a cena instrumental soteropolitana

Por definição, o som deles é preto no branco. Mas a sonoridade do Funfun Dúdú vai além de uma mera dualidade e inclui a variedade de ritmos dançantes que toma as ruas da Bahia.

Surgido há seis meses, o grupo instrumental foi batizado com palavras que significam em iorubá as cores branca e preta, respectivamente. Em sua formação, estão os músicos Pedro Filho Amorim, Mauricio Kobler Muñoz, Alexandre Espinheira, Alexandre Vieira e Ráiden Coelho.

Na curta trajetória de apresentações nas quais o público requebra até o chão, o som da banda foi ganhando classificações como conceitual dançante, arrocha eletrônico, jazz fuleiragem e gastação dançante.

"São temas de jazz que transformam tudo em pagodão, arrocha, é uma ressignificação. Nossas referências são o que está acontecendo no popular. Gostamos de descobrir o que esses ritmos têm de bom e trabalhar", explica o guitarrista Pedro Amorim.

"O jazz sempre foi uma música dançante no cenário sociocultural americano. A gente traz isso para a nossa cultura, com a música do Recôncavo Baiano", defende o flautista e saxofonista Ráiden Coelho.

A liberdade criativa dos músicos permite transformar Scrapple From the Apple (Charlie Parker) em arrocha, tocar Libertem Mandela (Muzenza) numa batida entre o samba-reggae e o afro-beat e fazer do reggae Storm Warning (Lyn Taitt) um pagodão quebradeira.

Nos shows eles também apresentam repertório autoral, como Oxigenada (uma espécie de pagodão surf-music) e Funfunk. A intenção é lançar virtualmente um EP com quatro faixas ainda no primeiro semestre de 2016.

Um pé lá, um pé cá

O Funfun Dúdú nasceu a partir da reunião de amigos que se conhecem da Escola de Música da Ufba há mais de dez anos. Além da paixão pela música, eles têm em comum o perfil de quem atua em várias áreas e concilia a formação acadêmica com o ensino de música em sala de aula e a correria do palco, em projetos autorais e acompanhando nomes como Mateus Aleluia, Marcia Castro e I.F.Á. Afrobeat.

Com dois doutores em composição e regência, um mestre em música e uma forte presença na cena local, eles buscam o que há de melhor nos dois mundos.

"Tentamos desconstruir e reconstruir essa dicotomia entre o popular e o erudito. As pessoas costumam pensar que se é música instrumental não pode ser bagaceira, pra dançar. A gente quer trazer exatamente isso", afirma Amorim, que além de atuar como professor de arranjo e composição na UFRB também é diretor musical no Teatro Vila Velha.

"Mesmo com a formação erudita, ninguém tirou o pé da rua", conta Coelho, mestre em Música pela UnB.

As trajetórias diversas dos músicos fazem com que o grupo reúna um caldeirão de influências, que vão da música latina ao rock.

"A gente está nas fronteiras. Eu aporto meu lado latino, do merengue, por exemplo. O Brasil também é muito latino, com a lambada, o carimbó", explica Maurício Kobler Muñoz, percussionista chileno radicado na Bahia há 10 anos.

Força instrumental

Com os integrantes envolvidos em tantas atividades, fica difícil até mesmo definir ensaios e shows do projeto em comum. Apesar disso, eles vêm conseguindo estabelecer uma agenda frequente de apresentações em Salvador e seguem experimentando lugares e parcerias.

Neste verão, o Funfun Dúdú realizou pelo menos um show por semana em lugares como Lálá Multiespaço e Tropos - Ambiente Colaborativo (Rio Vermelho), Oliveira's Bar (Santo Antônio) e Feira da Cidade.

"Cada show tem sido uma proposta diferente, a gente gosta de se adaptar. Pensamos em ter participações de músicos solistas e cantores, eventualmente, como aconteceu recentemente com a cantora Rachel Vieira", revela Pedro Amorim.

No Teatro Gregório de Matos (Centro), o grupo se apresentou juntamente com a cantora Livia Nery e o trio Tropical Selvagem. "Foi um formato interessante, com todos os músicos em círculo, tocando juntos em alguns momentos. Ficamos com vontade de fazer mais no futuro", acrescenta o guitarrista.

A agenda de apresentações do Funfun Dúdú é um indicativo de que o público acolheu bem a música instrumental na cidade. Nos últimos anos, este caminho tem sido reaberto por eventos como Jam no Mam e festivais de música instrumental, as orquestras Rumpilezz e Afrosinfônica e os grupos Skanibais e Ifá Afrobeat.

"A música instrumental sempre foi forte em Salvador, com grupos como Garagem, Sexteto de Beco e Raposa Velha. Só teve uma pequena janela de queda nos anos 80, com a indústria do axé", avalia Ráiden Coelho, mestre em música pela UNB, que é professor da rede municipal de Salvador e músico do IFÁ.

Alexandre Espinheira, que comanda a percussão eletrônica do Funfun, vê uma amplitude maior no fenômeno. "Não é só a música instrumental que vive um bom momento, mas a música baiana como um todo", defende o coordenador do MAB - Música de Agora na Bahia e músico na Escola de Dança da Ufba.

Para Amorim, a grande questão é a diversidade musical que está sendo reconquistada. "O que acontece hoje é que a gente está se livrando da monocultura, de ter 20 trios elétricos tocando a mesma coisa. Uma coisa é a música em si, o som. Outra é como a indústria cultural se apropria disso".

