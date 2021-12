Fulô de Mandacaru é a vencedora do SuperStar

A banda Fulô de Mandacaru foi a grande vencedora da terceira temporada do SuperStar, com 70% dos votos, na tarde deste domingo, 26. Além do contrato com a gravadora Som Livre, o grupo ganhou ainda um prêmio no valor de R$ 500 mil.

A banda Plutão Já Foi Planeta estava na disputa desta rodada final com a Fulô e atingiu 48% dos votos, ficando em segundo lugar.

Sendo a única banda de forró em um quarteto de finalistas dominado pelo rock, o grupo quase deixou o programa por um erro de Daniela Mercury que votou "não" quando queria votar "sim" no início da disputa.

Após a confusão, a Globo voltou atrás e decidiu mantê-lo na repescagem. Quando a repescagem aconteceu, no começo de maio, a Fulô foi a banda mais votada, com 80%, e se manteve na busca pela vitória.

