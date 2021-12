Cerca de 25 mil pessoas curtiram neste domingo, 5, o show da banda Fresno, na praia de Armação, no evento Verão Coca-Cola, que ocorrerá nos domingos de janeiro. As bandas Vivendo do Ócio e Massa Sonora e a paraense Gaby Amarantos vão se apresentar nas próximas semanas.

adblock ativo