Frejat volta a Salvador em outubro

O ex-vocalista do Barão Vermelho, Frejat, volta a Salvador para apresentar o novo show, "A Tal da Felicidade", quinta-feira, 11 de outubro, no Salvador Barra Hall. O evento contará ainda com a música da cantora e compositora baiana, Thathi.

Os shows fazem parte do Projeto Dance Direito e incluem um repertório animado e dançante. Frejat mistura suas canções de sucesso como: "Amor Pra Recomeçar" e "Segredos", além de hits de grandes músicos: Jorge Ben, Tim Maia, Seu Jorge e Caetano Veloso.

adblock ativo