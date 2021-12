Frejat apresenta show "Voz e Violão" nesta sexta no TCA

O cantor Frejat sobe ao palco do Teatro Castro Alves (TCA) nesta sexta-feira, 23, com uma produção totalmente diferente. O público poderá conferir todos os detalhes na Sala Principal, a partir das 21h.

Deixando um pouco sua guitarra e energia Rock 'n' Roll de lado, o artista subirá ao palco acompanhado de um violão, num formato mais intimista, e fará uma viagem pela sua carreira interpretando grandes sucessos, além de canções que não toca há muitos anos e outras que gosta de ouvir. Dentre os muitos sucessos estarão presentes "Amor pra Recomeçar", "Bilhetinho Azul", "Nós", "Homem não Chora" e muitos outros.

Os ingressos, que custam entre R$ 60 e R$ 180, podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site Ingresso Rápido.

