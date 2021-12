Freira canta música de Alicia Keys no The Voice italiano

A freira Cristina Scuccia, de 25 anos, foi a surpresa do programa 'The Voice' italiano ao cantar a música 'No one' de Alícia Keys.

A irmã participou do programa desta quarta-feira, 19. Cristina cantou vestida com o tradicional hábito das freiras. A plateia ficou de pé quando ela começou.

Os quatro jurados do programa viraram as cadeiras quando perceberam o entusiasmo do público. A religiosa disse que sonha em cantar desde criança, mas só começou em 2008 num musical promovido pelas irmãs.

A freira pertence à Congregação das irmãs Ursulinas e participou do reality "para evangelizar". O vídeo, publicado no canal do The Voice da Itália no Youtube, já tem quase 4 milhões de visualizações.

