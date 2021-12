Fredy Moura faz festa no Rio Vermelho nesta quinta

O cantor Fredy Moura comanda o projeto Axé Retrô nesta quinta-feira, 13, às 21h, no The Twist Pub, localizado no bairro do Rio Vermelho. Com nome na lista, os valores ficam R$ 20 (Feminino) e R$ 30 (Masculino).

Durante a apresentação, o cantor faz uma viagem ao túnel do tempo e reconta a história da axé music por meio de composições que fazem sucesso até hoje. Canções de Luiz Caldas, Márcia Freire, Carla Visi, Ricardo Chaves, Banda Mel, Bandabah, Banda Beijo, Asa de Água, Olodum, Cheiro de Amor, animam a plateia.

