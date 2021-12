Francis Hime comemora 50 anos de carreira com CD inédito

O piano é companheiro de Francis Hime desde os 6 anos. O amigo o acompanhou em um trânsito natural entre a música de concerto e a popular, como compositor, pianista, intérprete e maestro.

"Meus pais me botaram no Conservatório Brasileiro de Música e eu odiava ter que estudar piano, queria jogar bola com os amigos. Mas aos poucos fui gostando de tocar música popular de ouvido e, realmente, comecei a me ligar em música", conta, depois de quase 70 anos de convivência com o instrumento.

O resultado desta trajetória ele mostra em Navega Ilumina, CD com 12 músicas inéditas, lançado no final do ano passado para comemorar os 50 anos de carreira do artista. "Hoje em dia você não tem uma fronteira muito definida do que é música popular, do que é música de concerto. Acho isso ótimo, porque essas fronteiras sempre foram um pouco arbitrárias", define o músico.

O novo trabalho, que também vai ser lançado em CD e DVD ao vivo em junho ou julho, mostra um painel bastante amplo da produção de Francis Hime.

"São músicas feitas nesses últimos três anos com parceiros diferentes. Tem faixas de piano solo, mas também tem faixas em que contei com 30, 40 músicos. Pude fazer uma variedade de timbres bastante grande", afirma o autor de cerca de 400 composições. "São tantas inéditas que daria para fazer alguns discos", brinca.

Parcerias

Maria da Luz revive a parceria de Francis Hime com Vinicius de Moraes. Foi com o Poetinha que ele estreou na música, compondo Sem Mais Adeus, em 1964. O poema escrito para o balé Polichinelo, que não chegou a ser montado nos anos 1970, ficou mais de 40 anos esquecido no baú de partituras de Hime.

"Estava escrito à margem do poema 'Para Francis musicar'. Aí fui para o piano e a música saiu na hora. Realmente, acho que foi Vinicius que me soprou a melodia. O poetinha me mandou esse presente".

Nas intrumentais Beatriz - Choro Seresta, Cecilia - Fantasia para Harpa e Orquestra e Isabel - Fantasia para Violino e Orquestra, ele homenageia as netas, enquanto em Sessão da Tarde faz um samba bossa-novista com um poema da filha Joana Hime.

Ao falar da parceria com Olivia Hime, esposa e musa inspiradora com quem assina três faixas (Amorosa, Canção Noturna e Canção Apaixonada), ele faz questão de lembrar a lua de mel em Salvador. "Caetano era nosso cicerone na época. Ele saía com a gente todos os dias, mostrava os lugares. A gente ficou muito amigo nessa época, com direito a um almoço na casa de Dona Canô, em Santo Amaro".

O disco também traz três sambas: Navega Ilumina (parceria com Geraldo Carneiro), Ilusão e Mistério. Os dois últimos marcam o retorno do Francis letrista, que andava escondido desde 1997, quando assinou três letras no disco Choro Rasgado.

"Fiquei me perguntando o que poderiam ser essas duas letras e acabei fazendo nesse processo", conta o músico, habituado a compor de cabeça. "Eu ouço muito o som da música, a melodia, sem precisar estar no instrumento. Costumo fazer e depois ir para o piano conferir se está tudo certo", completa.

De todas as suas facetas, a de compositor foi a que sempre encantou o músico. Mas, ao longo dos anos, ele foi tomando gosto pelos palcos e arranjos de orquestra, habilidade favorecida pela formação em engenharia. "É curiosa essa coisa onde a matemática e a música se juntam. Se manifesta mais nos trabalhos de mais fôlego, nos concertos e arranjos orquestrais", explica.

Já a timidez era o que atrapalhava o Francis cantor. "Para subir no palco, tinha que entornar uns litros de whisky. Até que passei mal do estômago meia hora antes de um show e tive que fazê-lo sem beber nada. Hoje, me sinto muito à vontade no palco. Gosto da resposta imediata do público, desse contato que o compositor não tem muito. Geralmente, a gente fica mais sozinho compondo".

adblock ativo