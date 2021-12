Francis e Guinga: um duo que honra a música brasileira

Quando dois grandes instrumentistas, como Francis Hime e Guinga, decidem fazer um disco juntos, não se pode prever o resultado além dos talentos inquestionáveis cintilando entre cada acorde.



No álbum batizado de Francis e Guinga, lançado pela Biscoito Fino, é a admiração mútua que se faz notar. Mas faz pensar que ouvi-los ao vivo pode ser uma experiência ímpar.

Em situações assim, os olhares também cantam, podem vazar histórias das músicas e expressões de surpresa. Climas que fazem a música crescer.

No dia 25 de fevereiro, o álbum foi lançado no Theatro NET Rio (RJ), com ótima recepção. "Nós adoramos fazer este show e pretendemos levá-lo para muitos lugares, pelo Brasil e pelo mundo", anuncia Francis.

O compositor, que há algum tempo tem se dedicado a trabalhos com orquestras, não se sente impedido a se dedicar à sonoridade do duo piano e violão. "Sempre gostei muito do violão, tanto que escrevi um concerto para este instrumento que foi gravado pelo Fabio Zanon".

O show, com direção de Flavio Marinho, segue basicamente a estrutura do disco que, a propósito, foi uma ideia de Guinga, num encontro fortuito na ponte-aérea, no ano passado. Guinga admite, inclusive, que nunca quis fazer um disco com alguém, exceto com Francis.

E a parceria poderia até ter começado antes. Parceiro histórico de Chico Buarque (são deles gemas como Atrás da Porta e Vai Passar, entre muitas outras), Francis só lembrou depois do disco pronto que, em 2007, compôs Um Abraço do Guinga. Estava em seu baú, esperando a hora dela.

Afinidades - A parceria propriamente dita de Francis e Guinga se deu em duas músicas: A Ver Navios (composta pelos dois com letra de Olivia Hime) e Doentia, com letra de Amud. Nos dois casos, Guinga fez a primeira parte e Francis desenvolveu a segunda. As letras chegaram depois.

As outras sete foram pinçadas da obra de cada um e aproximadas por analogia e afinidades. A devoção ao amor de Cambono (inédita de Guinga e Thiago Amud), cabe na mesma faixa que Anoiteceu, de Francis e Vinicius.

Já a bela A Noiva da Cidade (outra do fabuloso baú de Francis e Chico) funde-se com Senhorinha, de Guinga e Paulo César Pinheiro.

A colagem também revisita certo nacionalismo em Saci/Parintintin e Nem Um Pio/Passaredo. Para Francis, o encontro com Guinga representa sobretudo uma possibilidade de explorarem juntos as afinidades musicais e tocarem a parceria.

Atento à música contemporânea, Francis diz que a cada dia surge uma bela canção "de tantos ótimos compositores". E enumera, além de Guinga, nomes como Sergio Santos, Pedrinho Amorim, Zé Paulo Becker e Mauricio Carrilho.

Além dos shows, que quer fazer com Olivia (do disco Almamúsica) e com Guinga, ele prepara um novo: "Será em homenagem ao centenário de Vinicius de Moraes, meu primeiro parceiro, e que se chamará Sem Mais Adeus" .

Em dezembro, ele estreia seu concerto para violino e orquestra, com a Osesp regida por Isaac Karabtchevsky, contando com Claudio Cruz como solista.

