Forrozerios realizam show para ajudar banda

Um grupo de forrozeiros resolveu se reunir para ajudar a banda Tubaína Mortadela e Pão, que teve o material roubado no dia 24 de junho, durante o São João de 2016, a adquirir novamente seus instrumentos de trabalho. Para isso, os forrozeiros realizarão um show neste domingo, 10, a partir das 12h, no Caranguejo da Bahia.

Entre os convidados estão: Antônio José, Arthur Aguiar, Bella Argollo, Breno (Habeas Fole), Beto Luz, Cadu Romeiro, Chico Leite, Dal Araújo Zabumbeiro, Del Feliz (The Voice), Dr. Ed, Eugênio Cerqueira, Flor Serena, Forró Espiga de Milho, Freitas do Acordeom, Frutos Nordestinos, Gereba, Jó Miranda (Forró do Talco), Jorge Santana (Forró Ki Doy), Luana Ingry e Lu Andra (Forró da Gabriela), Marquinhos Café, Ninho Zabumbeiro, Os Andrades, Peu Santaluz, Quininho de Valente, Ralubuxo, Targino Gondim, Unidos do Forró, Xote de Anjo, Zé Costa, Zé Lemos e Zelito Miranda se unirão a banda assaltada.

adblock ativo