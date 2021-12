Forrozeiros se encontram em homenagem a Gonzagão em Salvador

Luiz Gonzaga, que completaria 100 anos em 2012, será o grande homenageado do Dia do Forró, sábado, 15, às 22h, no Coliseu do Forró. A banda Flor Serena vai comandar a festa e contar com as participações de Zelito Miranda, Carlos Pitta, Carlos Vilela, J. Veloso, Carlinhos Pajeú, Antonio José, Paroara do Acordeon, Sarajane, Trio Vzeiro, Arleno Farias (RN) e muito mais em tributo ao centenário de Gonzagão.

O Dia Nacional do Forró foi instituído de acordo com a Lei Nº 11.176, sancionada no dia 6 de setembro de 2005, pelo atual presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva e que teve origem no projeto de Lei nº 4265/2001, de autoria da deputada federal Luiza Erundina (PSB/SP), por ser o dia do aniversário do 'rei do baião', Luiz Gonzaga.

adblock ativo