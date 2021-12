O forrozeiro Adelmario Coelho lança o seu novo single "Anjo Querubim", com participação especial de Ivete Sangalo. A música está disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira, 19.

A nova produção faz parte do projeto Carrossel do Tempo - Live Show. “Palavras não podem descrever o prazer que é poder dividir o palco com Veveta, essa extraordinária cantora. Não só um prazer como um desejo de fazer essa baiana de Juazeiro, terra bem perto da minha, cantar um forró comigo.", comentou Adelmario.

A faixa também vem acompanhada de videoclipe, retirado do DVD, gravado no mês de abril, em Salvador. Carrossel do Tempo – Live Show será lançado na íntegra ainda em 2019 e estará disponível em todas as plataformas digitais e no canal oficial de Adelmario Coelho no Youtube.

Comemorando 25 anos de carreira, o forrozeiro gravou o DVD no Forte São Diogo, na capital baiana, com participação de Ivete e Carlinhos Brown.

Da Redação | Foto: Ulisse Dumas | Divulgação Forrozeiro Adelmario Coelho lança música com Ivete Sangalo

adblock ativo