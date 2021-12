Forró Tia Maria estreia em Santo Antônio de Jesus

As bandas Aviões do Forró, Jorge e Mateus, Saulo, Matheus e Kauan e Os Cumpadi vão animar uma nova festa que vai estrear em Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia: o Forró Tia Maria, que ocorre no dia 19 de junho, no Espaço Brahma.

Os ingressos podem ser comprados por R$ 160 (arena open bar) e R$ 330 (camarote all inclusive), nos balcões de ingresso dos shoppings em Salvador, e no quiosque da festa localizado no Shopping Itaguari, em Santo Antônio de Jesus.

O segundo lote de ingressos começa a ser vendido no dia 15 de junho.

