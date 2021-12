Forró Solidário com Bell e Flávio José tem últimos ingressos à venda

Estão disponíveis os últimos ingressos para o Forró Solidário, evento com o objetivo de arrecadar recursos para melhorias no Hospital Aristides Maltez (HAM), que acontece na noite desta sexta-feira, 26, no Complexo da Pupileira, no bairro de Nazaré. O evento, idealizado pela primeira-dama do Estado, Aline Peixoto, e organizado pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), contará com o show dos cantores Bell Marques e Flávio José.

>> Forró beneficente com Bell e Flávio José será transmitido pela TVE

O dinheiro arrecado será destinado para a construção de uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e na ampliação do centro cirúrgico. O ingresso, que custa R$ 600, pode ser comprado na loja Central do Carnaval, no Shopping da Bahia, localizado na avenida Tancredo Neves, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador.

O HAM, que fica na avenida Dom João VI, em Brotas, é considerado uma referência no tratamento do câncer, atendendo cerca de três mil pessoas por dia, de diferentes municípios de toda a região Nordeste.

Logística

São 250 vagas de estacionamento disponíveis no Complexo Pupileira, além do público ter a opção de estacionar na Arena Fonte Nova, no estacionamento EDG, da Ladeira da Fonte, de onde vans vão levar o visitante até a festa.

Os portões serão abertos às 20h. Flávio José sobe ao palco às 21h, e Bell Marques tem show previsto para 23h.

adblock ativo