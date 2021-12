Forró no Parque cancelado por conta da chuva

O Forró no Parque, que aconteceria neste domingo, 17, foi cancelado por conta da chuva que vem atingindo Salvador. Segundo a produção, a decisão foi tomada após a Defesa Civil alertar que a chuva continuará intensa até o dia em que aconteceria o show.

Zelito Miranda receberia Del Feliz e Gleidinho Salvatori para a quinta edição do evento, que aconteceria no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho.

A próxima edição do Forró no Parque está prevista para acontecer no dia 7 de junho.

