Forró em Alagoinhas tem Jorge e Mateus e Dorgival Dantas

Na véspera do feriado de Corpus Christi, Alagoinhas já dá início aos festejos juninos. Na quarta-feira, 18, a cidade sediará a primeira edição do AlaForró, que receberá shows de Jorge & Mateus, Dorgival Dantas, Galã, Matheus e Kauan, entre outros.



Para o período, Dorgival apresentará sucessos como "Destá" e "Pode chorar", conhecidos nas interpretações de Aviões do Forró e da dupla Jorge & Mateus. Estes, por sinal, preparam um repertório especial, que irá mesclar o sertanejo com o forró. Já para quem curte um arrocha, a animação fica por conta do cantor Galã, e o romantismo é responsabilidade de Matheus e Kauan.

