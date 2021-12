Forró do Tico inicia temporada de ensaios juninos

A primeira temporada dos ensaios juninos do “Forró do Tico”, teve início na noite desta sexta-feira, 5, na Salvador Hall, no Wet’n Wild.

Sob o comando do vocalista Tico Cavalcanti, o evento contou também com shows de Saia Rodada, do cantor Jonas Esticado e participações de Peruanno e Adelmário Coelho.

Quem abriu a noite foi o trio pé de serra, Anarriê, que também colocou o público pra dançar durante os intervalos do palco principal, direto de um coreto montado no meio da arena.

Durante seu show, Tico se emocionou e não escondeu a alegria de estar vivendo esse momento. “Vocês não imaginam como estou. Isso aqui é a realização de um sonho! Obrigado minha banda, equipe, Salvador Produções e todos vocês! Tô feliz demais!”, disse.

Além do super show da banda anfitriã, o público irá poder assistir aos shows de Dorgival Dantas e Flávio José, além das participações de Léo Macedo, da banda Estakazero, e Kiko Salli, na próxima sexta-feira, 12.

