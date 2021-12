Forró do Reino confirma atrações da festa em Salvador

Em clima de São João, o Forró do Reino divulgou nesta quinta-feira, 11, os nomes das atrações confirmadas no evento. A banda Asa de Águia, Michel Teló, As Coleguinhas, Garota Safada, Calcinha Preta e Estakazero são os nomes garantidos na festa que ralizada no dia 27 de abril, às 14h, no Parque de Exposições de Salvador.

Uma das bandas que se apresenta pela primeira vez no Forró do Reino é a Calcinha Preta. Com 15 anos de estrada, a banda sergipana promete fazer um show especial no evento. Outro que também estará pela primeira vez é o cantor Michel Teló, que cantará músicas de sucessos, incluído sua nova música de trabalho "Amiga da minha irmã".

A anfitriã da festa, a banda Asa de Águia, que comanda o evento há sete anos, promete fazer um grande show, assim como a banda Estakazero, com seu forró pé de serra.

