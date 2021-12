Forró do Reino abre festejos juninos em Salvador

Com a missão de abrir as comemorações juninas na cidade, acontece mais uma edição do tradicional Forró do Reino, sábado, 27, a partir das 14 horas, no Parque de Exposições.

Neste ano, atrações como Garota Safada, Calcinha Preta, As Coleguinhas, Michel Teló e Estakazero marcam presença, além da banda anfitriã Asa de Águia. "Temos uma tradição com essa festa e o pessoal curte bastante essa mistura de axé com o forró, é um sucesso", comenta Durval Lelys, que comanda a festa há sete anos, à frente do Asa de Águia.

Atrações - Pela primeira vez no evento, a banda de forró sergipana Calcinha Preta leva o forró elétrico para agitar o público. São 15 anos de carreira e o grupo promete fazer um espetáculo de som, luzes e efeitos.

O último álbum da banda, intitulado Bem Vindo à Nossa História, conta com canções românticas como Faço Chover e Amanhecer. O cantor sertanejo Michel Teló também se apresenta pela primeira vez no evento, porém, já esteve em Salvador outras vezes, como no Carnaval deste ano. Ele demonstra empolgação em retornar à capital baiana. "O povo baiano é maravilhoso e tem um energia sem igual, é sempre uma alegria poder voltar", afirmou o cantor.

Segundo Teló, o repertório contará com sucessos como Ai Se Eu Te Pego e Fugidinha, além da canção nova Amiga da Minha Irmã. Sucesso do forró atual e com agenda de shows lotada, Wesley Safadão comanda o Garota Safada, que também incrementa a festa.

Simone e Simara, da dupla As Coleguinhas, ex-integrantes do Forró do Miúdo, cantarão músicas como FlashBack, Se Eu Fosse um Garoto e Dupla Traição. Já Estakazero, que iniciou seus ensaios de São João na cidade, faz um show com muito forró pé-de-serra.

