Forró do Piu-Piu divulga grade de atrações e início das vendas

Tradicionalmente festejado na cidade de Amargosa, o Forró do Piu-Piu acaba de divulgar a grade de atrações da edição 2019, que será realizado no dia 23 de junho, na Fazenda Colibri. Wesley Safadão, Zé Neto & Cristiano e Léo Santana são alguns dos artistas que se apresentarão.

As bandas Forró do Tico e Lambasaia também compõem a grade. Os ingressos estarão à venda a partir desta quarta-feira, 20, no site do evento, na loja Salvador Tickets, 2º piso do Shopping da Bahia ou nos balcões de ingressos dos principais shoppings.

adblock ativo