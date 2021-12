Forró do Parque: Zelito Miranda recebe Jussara Silveira

A quarta temporada do projeto Forró no Parque inicia mais uma edição no próximo dia 13 de janeiro, a partir das 11h, no anfiteatro Dorival Caymmi, no Parque da Cidade. O evento é gratuito e acontece de janeiro a junho, um domingo por mês, e leva a cada edição, cerca de dez mil pessoas ao Parque da Cidade.

Nesta edição do projeto, o anfitrião será o forrozeiro Zelito Miranda, que vai trazer aos palcos no show de abertura a cantora baiana, Jussara Silveira. O público vai poder conferir um show acústico, que faz uma releitura das principais canções que marcaram os 25 anos de carreira de Zelito, intitulado "Um quarto de Lua" - em homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do baião.

" Neste show, exploramos a sonoridade eclética e pulsante que o forró permite com instrumentos como violão de 12 cordas, viola de 10 cordas, baixolão, e muita percussão", conta o anfitrião.

