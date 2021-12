Forró do Parque anima o Pelourinho

O Pelourinho recebeu neste domingo, 5, o Rei do Forró Temperado, Zelito Miranda, às 11h, no Largo Pedro Arcanjo, para comandar o encerramento do Forró do Parque 2016.

Após quatro edições dividindo o palco com os tambores do Olodum e grandes nomes do maior gênero musical nordestino, o forrozeiro estrelou sozinho um show com um repertório para lá de animado que levou a galera a dançar e cantar junto com ele. Uma animação só.

Os sucessos típicos dos festejos juninos, como 'Dona do Forró', de Alcymar Monteiro, 'Paraíba', de Luiz Gonzaga, e 'Espumas ao Vento', de Fagner, interpretados pelo cantor, garantiram a diversão gratuita no Centro Histórico, que vinha lotando a Praça Pedro Arcanjo, ao menos um domingo por mês, com a realização da festa.

