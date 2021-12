'Forró do Lago' inicia venda de ingressos; preços variam de R$ 160 a R$ 900

Os ingressos para o Forró do Lago, uma das festas mais procuradas na Bahia na época do São João, já estão à venda. Os preços variam entre R$ 160 a R$ 900 e podem ser adquiridos nas lojas oficiais do evento, em Salvador e Santo Antônio de Jesus, no Shopping da Bahia e no Shopping Itaguari.

Esse ano, o festival contará com shows de Bell Marques, Rafa e Pipo Marques, Wesley Safadão, Marília Mendonça e Simone e Simaria. Os interessados em curtir o forró terão as opções de espaços: pista com serviço open bar, camarote open bar e red carpet (tapete vermelho).

